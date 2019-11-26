شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آل الشيخ: الأهلي المصري يلتقي الهلال السعودي في مباراة اعتزال التائب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آل الشيخ: الأهلي المصري يلتقي الهلال السعودي في مباراة اعتزال التائب الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن الأهلي المصري سيواجه الهلال السعودي في مباراة اعتزال الدولي الليبي طارق التائب.

والتقى آل الشيخ فريق نادي الهلال السعودي بمنزله في الرياض"، عقب وصول الفريق من اليابان، وسط استقبال حافل بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا. وفي تصريحات لقناة الرياضية السعودية، أوضح أن الأهلي سيشارك في مباراة تكريم الليبي طارق التائب، لاعب الهلال السعودي المعتزل في مباراة ودية لم يتحدد موعدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ: الأهلي المصري يلتقي الهلال السعودي في مباراة اعتزال التائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.