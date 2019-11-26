شكرا لقرائتكم نادي مصر يستدرج وادي دجلة في الكلية الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات تعادل فى ثلاثة وخسر مرتين ولم يحقق الفوز مطلقاً وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه ستة أهداف بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة وتعادل فى مباراتين ولم يحقق الفوز أيضاً وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .
وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بالبحث عن أول فوز فى المسابقة لاسيما فى مواجهة دجلة صاحب نفس الرصيد من النقاط لضمان الابتعاد عن مراكز قاع الجدول مبكراً وشدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه عدم وجود فرصة لخسارة نقاط مجدداً لاسيما بعد فترة الاعداد التى قام بها الفريق خلال فترة توقف الدوري مطالباً بفتح صفحة جديدة فى المسابقة عنوانها الانتصارات .
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