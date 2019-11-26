شكرا لقرائتكم بعثة الاولمبي تصطحب طباخ المنتخب إلى اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
استقر مسئولو منتخب مصر الاوليمبي علي طلب اصطحاب طباخ مع بعثة الفراعنة الي اليابان من أجل تسهيلمهمة الفراعنة خلال المشاركة في اوليمبياد طوكيو في ظل التخوف من جودة الطعام في اليابان وسيتم عرض الامر علي اتحاد الكرة .
كان منتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب قد فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر الجاري الي جانب التأهل للاوليميياد.
أكد شوقي غريب انه تم رفع امر وديات المنتخب الأوليمبي الي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من اجل حسم مصير ودية اليابان وامكانية خوض ودية اخري في معسكر شهر مارس.
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