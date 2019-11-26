محمد صلاح أخبر كلوب برأيه في أولمبياد طوكيو 2020

تفاعل النجم المصري “محمد صلاح” مع التصريح المثير للجدل الذي أدلى به مدربه في ليفربول “يورجن كلوب” حول تأهل مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث وصف المدرب الألماني هذا التأهل بـ “المشكلة المستقبلية” بالنسبة له ولليفربول.

محمد صلاح – حامل لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين – شعر بالصدمة من حديث يورجن كلوب حين وصف التأهل بالمشكلة.

ولم يتحدث صلاح مع إدارة ليفربول أو يورجن كلوب أو الاتحاد المصري لكرة القدم أو شوقي غريب – المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي – حول أمر مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

لكن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا لم يخف رغبته في المشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد مرة أخرى، وهذا ما أوضحه لأحد لاعبي منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا، وأعرب عن تمنيه بأن يكون ضمن الثلاثي فوق السن الذي سيقع الاختيار عليهم للتواجد مع الفريق في طوكيو.

وتظاهر يورجن كلوب أمام وسائل الإعلام البريطانية بأنه لا يعلم أي شيء عن موضوع تأهل مصر إلى الأولمبياد، وادعى بأنه لم يتحدث مع صلاح في هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي عقد قبل مباراة كريستال بالاس.

وقال كلوب “لقد اكتشف للتو أن منتخب مصر ترشح إلى دورة الألعاب الأولمبية ما سيشكل لنا مشكلة في المستقبل، يجب أن أتحدث مع مو (صلاح)”.

Advertisements

وعلم الخليج 365 بأن محمد صلاح يستعد للتحدث عن رغبته تلك مع ورجن كلوب قبل الذهاب إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019.

وأخبر صلاح أحد لاعبي منتخب مصر تحت 23 عامًا بأنه يود تذوق طعم المشاركة في الأولمبياد من جديد، بعد أن لعب دورًا هامًا في تأهل مصر إلى دور الـ16 بأولمبياد لندن 2012 تحت قيادة المدرب “هاني رمزي”، في وجود الثلاثي فوق السن “عماد متعب ومحمد أبو تريكة وأحمد فتحي”.

وقال لاعب منتخب مصر الأولمبي الذي رفض الإفصاح عن اسمه “صلاح سيوصل رغبته إلى يورجن كلوب في القريب العاجل”.

وأوضح حديثه “عندما خرج كلوب وأظهر أنه لا يعرف بأمر تأهل مصر، بدا الأمر وكأنه لا يريد ذهاب صلاح إلى الأولمبياد لأنها ستتزامن مع بداية موسم 2021/2020، ولهذا السبب سيذهب صلاح ويتحدث معه للتأكيد على رغبته، صلاح قال لي: أريد أن ألعب الأولمبياد مرة أخرى، هذا ضمن أهدافي بالإضافة للعب كأس العالم 2022 وكأس العالم 2026”.

في سياق متصل، أكدت قناة سكاي نيوز أن تصريحات يورجن كلوب حول مشاركة محمد صلاح – لاعب بازل السابق– في الأولمبياد توضح مُعارضته لفكرة سفره إلى طوكيو مع المنتخب المصري.

وأشارت سكاي نيوز قائلة “رفض يورجن كلوب سيضعه في مواجهة مباشرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم”.