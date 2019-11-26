نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، فى قمة مباريات اليوم بالجولة الخامسة فى المجموعة الأولي من دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

وتقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2019، ف تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، الساعة 23:00 بتوقيت مكة، الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

وكان لقاء الجولة الأولى بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، إذ كبد باريس سان جيرمان نظيره الإسباني خسارة ثقيلة بثلاثية بيضاء في ظل مستوى باهت وفقير من رجال المدرب زين الدين زيدان، لذلك لن يقبل الأبيض أي نتيجة على ملعبه ووسط جماهيره إلا الفوز ولا شيء أخر.

وضمن الفريق الفرنسي صعوده للدور ثمن النهائي بعد تحقيقه العلامة الكاملة حتى الآن، إذ فاز في جميع مواجهاته الماضية محققا 12 نقطة.

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فيما يمتلك الأبيض 7 نقاط فى المركز الثاني من انتصارين وتعادل وخسارة، ويأتي كلوب بروج البلجيكي فى المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتزيل المجموعة النادي التركي جلطة سراي برصيد نقطة واحدة.

ويقدم الأبيض كرة قدم جميلة خلال الفترة الماضية على الصعيد المحلي، إذ يتقاسم صدارة الليجا الإسبانية مع برشلونة برصيد 28 نقطة، كذلك يتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة هدافي البطولة برصيد 10 أهداف، لذلك يعتبر زيدان واللاعبين هذا اللقاء بمثابة البداية الحقيقة للموسم أي الدفعة والانطلاقة نحو القادم بشكل إيجابي.

القنوات الناقلة

يذاع اللقاء عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس 1، ويعلق على اللقاء المعلق جواد بدة.

وسيقدم “مكتب الخليج 365” بثاً مباشراً للمباراة لحظة بلحظة.