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نتيجة مباراة الإمارات واليمن فى بطولة خليجي 24

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يستضيف ملعب عبدالله بن ناصر بن خليفة بقطر مباراة قوية، والتى تجمع بين منتخب الإمارات ونظيره منتخب اليمن،  فى احدي أهم مباريات اليوم بالجولة الأولى من بطولة “خليجي 24” والمقامة فى دولة قطر، ضمن مباريات المجموعة الأولي.

وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2019، فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، الساعة 21:30 بتوقيت مكة، الساعة 22:30 بتوقيت الامارات، 18:30 بتوقيت جرينتش.

وتضم المجموعة الاولى اربعة فرق عربية وهي اليمن وقطر والامارات والعراق.

بينما تتضم المجموعة الثانية منتخبات وعمان والبحرين والكويت.

وتنطلق مباراة افتتاح كأس الخليج العربي بين منتخب قطر ومنتخب العراق قبل لقاء الامارات واليمن على نفس الملعب.

وكان آخر لقاء بين منتخب الامارات ومنتخب اليمن فى بطولة خليجي 19 بعمان عام 2009، وانتهي بفوز منتخب الامارات بنتيجة 3-1.

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ويترقب العالم العربي انطلاق وبداية هذه الفعالية بحماس وتفاعل كبير لما تشهده هذه البطولة من منافسات بين الفرق المتنافسة في حيث تتنافس الفرق على التأهل الى الدور قبل النهائي .

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على قناة السعيدة ، قناة الكأس ، قناة فوتبول ، قناة فارزيش قناة ماتش .

وسوف يقدم مكتب الخليج 365 بثاً مباشراً للمباراة لحظة بلحظة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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