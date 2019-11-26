رياضة | تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتشرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، حول إقتراب النادي الأهلي من ضم المهاجم الدولي ولاعب نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي والزمالك السابق، محمود عبدالمنعم كهربا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت التقارير أن اللاعب وقع بالفعل على عقد يربطه بالنادي الأحمر لمدة أربعة مواسم ونصف، تبدأ من شهر يناير القادم.

كما أضافت التقارير أن مدير التسويق بالنداي الأهلي "أمير توفيق" إستطاع الحصول بالفعل على توقيع كهربا، على أن يكون عقده مقابل 15 مليون جنيه عن الموسم الواحد.

إقناع رينيه فايلر بضم كهربا

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وأشارت التقارير أن المدرب السويسري للنادي الأهلي "رينيه فايلر" رفض في البداية فكرة التعاقد مع كهربا بتوصية من مواطنه و مدرب الزمالك السابق "كريستيان جروس"، بيد أن إداراة النادي الأحمر عقدت جلسة مع فايلر، وأقنعت المدرب بجدوى الصفقة خلال الفترة القادمة.

ويأمل النادي الأهلي في ضم كهربا خلال يناير القادم، ليكون خير بديل للنجم الدولي المصري رمضان صبحي، في حالة صعوبة إقناع ناديه السابق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي ببيعه عقب نهاية إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وسحق النادي الأهلي مضيفه الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة في الدوري المصري، لينقض على صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.

ويحل نادي القرن ضيفاً على نادي النجم الساحلي يوم الجمعة القادم 29 نوفمبر بملعب رادس، في أفتتاح مبارايات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.