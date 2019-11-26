رياضة | كلوب يطمئن جماهير ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يطمئن جماهير ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن مدى ثقته في تتويج فريقه بلقب بطولة البريميرليج.

وقال كلوب في تصريحات له، إنه يثق في فريقه من أجل المضي قدمًا نحو الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب والتتويج باللقب في نهاية المطاف.

وتابع يورجن: "لا يمكن نسيان أن ليستر سيتي أصبح في المنافسة، وبدأ في المزاحمة على جدول الترتيب رفقة مانشستر سيتي، لذلك يجب ألا نغفل دورهم في ذلك".

Advertisements

وأضاف: "الفارق بيننا وبين ليستر 8 نقاط فقط، ولا يجب نسيانهم، فهم من توجوا بلقب الدورى منذ 3 أو 4 سنوات، كما يقدم تشيلسى موسمًا مذهلًا حتى الآن".

واختتم: "إذا كنا خسرنا المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، لوصل الفارق إلى 5 نقاط فقط، ولاختلف حديث الآن، وبالتالى يجب علينا الاسترخاء وعدم التفكير فى فارق النقاط، والتركيز على المباراة المقبلة، أملًا فى أن نحافظ على هذا الفارق".

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزّا صعبًا على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، فيما فاز مانشستر سيتي على تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.