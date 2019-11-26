رياضة | مبابي يختار أفضل لاعب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يختار أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مرشحه المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ويتواجد مبابي، ضمن القائمة المرشحة للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية، بعدما ساهم في في إحراز العديد من الأهداف رفقة فريقه ومنتخب الديوك الفرنسي.

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وأكد مبابي، في تصريحات اليوم، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الذي يستحق الفوز بهذه الجائزة، في ظل كونه اللاعب الأفضل من الناحية الفردية في العام الماضي.

وأوضح مهاجم باريس سان جيرمان، أن ميسي لاعب برشلونة، هو المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية في نسختها الحديثة، معتبرًا إياه باللاعب الأبرز في الفترة الحالية.

ويعد مبابي، هو أحد العناصر التي يسعى برشلونة الإسباني، للحصول على خدماته خلال الموسم الجديد، لتدعيم الخط الأمامي في ظل إحتمالية رحيل لويس سواريز عن البلوجرانا، بالموسم الجديد.