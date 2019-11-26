رياضة | بعثة الأهلي تتجه إلي تونس عقب انتصار الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تتجه إلي تونس عقب انتصار الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، خلال ساعات إلى تونس، من أجل مواجهة النجم الساحلي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار سفر بعثة الأهلي مباشرةً عقب انتهاء مباراة الفريق ضد الجونة بالدوري العام، على متن طائرة خاصة توفيرًا للوقت وخوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

واكتسح الأهلي مضيفه الجونة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل رباعية الأهلي كلًا من وليد سليمان ثلاثة أهداف "هاتريك"، وحسين الشحات.

ونجح وليد سليمان، في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك الجونة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات بطولة الدوري.

وسجل وليد سليمان أول هاتريك في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وأول هاتريك في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي .

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وبذلك ينضم الحاوي لقائمة الهاتريك التاريخية ويصبح صاحب الهاتريك رقم 38 في مسيرة النادي الأهلي في الدوري منذ انطلاق البطولة موسم 1948-1949 .

ويعد فؤاد صدقي لاعب الأهلي الأسبق صاحب أول “هاتريك ” للأهلي في بطولة الدوري عندما تمكن من تسجيل 3 أهداف في شباك الأوليمبي في المباراة التي أقيمت بتاريخ 29 أكتوبر عام 1948 .

وعلى مدار 38 هاتريك للأهلي في الدوري كانت الكلمة العليا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي ، الذي نجح في تسجيل هاتريك في 3 مناسبات على مدار مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة الدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الأول مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط ليتراجع للمركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، يوم الجمعة المقبلة على الملعب الأوليمبي برادس في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية برفقة كل من "الهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والنجم الساحلي التونسي".