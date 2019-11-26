رياضة | نسر شريف.. فصل جديد من سيناريو إحتفالات معاري الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نسر شريف.. فصل جديد من سيناريو إحتفالات معاري الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الدوري المصري الممتاز لإثارته وتشويقه المعتاد، بعد فترة التوقف الدولي بسبب إرتاباطات المنتخبين الأول والأولمبي.

وحقق النادي الأهلي فوزاً كبيراً على مضيفه الجونة برباعية دون رد، بينما خسر نادي الزمالك أمام متذيل الترتيب نادي إنبي بنتيجة 2-1.

وشهدت لقطة الهدف الثاني لإنبي إثارة وجدل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث سجل هدف الفوز لاعب إنبي والنادي الأهلي المعار "محمد شريف" .

وأثار شريف الجدل بإشارة يديه علي شكل "النسر" في إشارة لناديه المعار منه الأهلي، وذلك عقب تسجيله في مرمى الزمالك، منافس الأهلي التقليدي.

النسر والسهم

وفي ظل إنتشار اللاعبين المعارين من الأهلى والزمالك في باقي الأندية المصرية، يحاول هؤلاء اللاعبون لفت أنظار جماهير النادي المنافس وإستفزازه بتلك الإشارات، وأيضا كسب تعاطف ناديه الأصلي أملاً في العودة مرة أخرى.

ويحاول معارو الأهلي رسم "النسر" عند التسجيل في مرمى الزمالك، فيما يقوم لاعبو الزمالك المعارين بعمل "قوس وسهم" الزمالك عند التسجيل في شباك الأحمر.

وشهدت مباريات الدوري المصري حالات مشابهة كثيرة من الجانبين، نبرز لكم أبرزها في التقرير التالي:

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محمد شعبان – المقاولون العرب

أثناء مواجهة المقولون مع الأهلي في موسم 2016-2017، أشار محمد شعبان لاعب الزمالك السابق بإصبعيه في إشارة لخطي الزمالك الحمر، أثناء خروجه من ملعب المباراة مطروداً.

خالد قمر – سموحة / الإتحاد السكندي / الإنتاج الحربي

واجه لاعب الزمالك السابق نادي الأهلي في عدة مناسبات مع سموحة والإنتاج الحربي والإتحاد السكندري، وكان دائم مداعبة جمهور الأبيض بشعار القوس والسهم عند التسجيل في مرمى نادي القرن.

أحمد ياسر ريان – الجونة

داعب لاعب المنتخب الأولمبي ونادي الأهلي المعار جماهير الأهلي مرتين خلال الموسم الماضي، بالإشارة بشعار النسر بعد هدفيه في مرمى بيراميدز والزمالك، لا سيما المباراة الأخيرة التي ساهمت في فوز الأهلي بدرع الدوري الموسم الماضي.

إسلام جمال – طلائع الجيش

سجل مدافع الزمالك السابق هدفاً في مرمى الأهلي من ركلة جزاء أثناء مباراة فريقه طلائع الجيش مع الأهلي، وبعد الهدف أشار بشعار الزمالك في لقطة إستفزت جماهير الأهلي كثيراً.

محمد شريف – إنبي

أجهز شريف لاعب الأهلي المعار على نادي الزمالك في آخر الدقائق من مباراة أمس، حينما سجل هدف الفوز في المباراة، ورفع يديه مشيراً لشعار "النسر" بعد هدفه مباشرة.ِِ