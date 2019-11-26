شكرا لقرائتكم الزمالك يطير الى الكونغو غدا للاستعدادا لمواجهة مازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحزم بعثة الزمالك، حقائبها، اليوم الثلاثاء، استعدادا للسفر إلى الكونغو، فجر غدا الأربعاء، وذلك للتأقلم على الأجواء سريعا استعدادا لخوض المواجهة المنتظرة مع مازيمبى بينما سيتوجه اليوم هانى زادة عضو مجلس إدارة النادى إلى الكونغو مصطحبا محمد بدر مسؤول الشئون المالية للفريق وكذلك الشيف الخاص بالبعثة من أجل التجهيز والتنسيق لاستقبال البعثة البيضاء التى ستلحق بهم عبر "الترانزيت" حيث ستتوجه البعثة من مطار القاهرة الدولى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ثم ستستقل طائرة أخرى من إثيوبيا إلى الكونغو، وسيحرص هانى زادة على طمأنة جهاز الفريق فور وصوله على ملاعب التدريبات وكذلك فندق الإقامة والأمور المختلفة التى سيتم تجهيزها لاستقبال بعثة الفريق ضمن التحضيرات لخوض اللقاء ومنها قاعات المحاضرات وسبل الراحة المختلفة للفريق

من ناحية أخرى، حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تحفيز اللاعبين قبل رحلة الكونغو بالتأكيد لهم خلال الجلسة التى عقدها معهم بإنه سيتم صرف مكافآت لهم بجانب المستحقات الخاصة بهم عقب رحلة الكونغو مباشرة، وذلك لرفع معنويات اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية فى اللقاء القادم خاصة إنه يعتبر المباراة الافتتاحية للأبيض ستكون مفتاح الفريق نحو التأكيد على قدرات الفريق وإمكانياته لحجز مقعدا فى الدور المقبل ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.