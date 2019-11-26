شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضية السعودية»: الأهلي المصري يواجه الهلال في اعتزال طارق التايب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير صحفية سعودية أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أعلن أن نادي الأهلي سيواجه الهلال في مباراة اعتزال نجمه، طارق التايب.

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وأفادت شبكة قنوات الرياضية السعودية أن «آل الشيخ» أعلن عبر برنامج «الديوانية» إقامة حفل اعتزال لنجم الهلال السابق، طارق التايب.

وأضافت الشبكة عبر حسابها على «تويتر» أن حفل اعتزال طارق التايب سيجمع بين الأهلي المصري والهلال السعودي.

وتوج الهلال، الأحد، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على أوراوا الياباني في مجموع مباراتي النهائي بنتيجة (3-0).