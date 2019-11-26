شكرا لقرائتكم خبر عن «الساحر» و«الحاوي».. محمد أبوتريكة يهنئ وليد سليمان بـ«هاتريك الجونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ النجم محمد أبوتريكة، لاعب المنتخب المصري ونادي الأهلي السابق، وليد سليمان، جناح أيمن القلعة الحمراء، بعد نجاحه في تسجيل 3 أهداف «هاتريك» في مرمى نادي الجونة.

كتب «أبوتريكة» لـ«سليمان»، عبر موقع «تويتر»، مساء الاثنين: «حلوة الطيارة (احتفال أبوتريكة الشهير)، مبروك يا وليد يا نجم النجوم»، ليرد الأخير: «حبيبي يا كابتن مصر، كل ما اشتقلك لازم أعملك الطيارة، وحشني والله».

وفاز الأهلى على الجونة برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمسابقة، وسجل الأهداف وليد سليمان «هاتريك»، وحسين الشحات الهدف الرابع.