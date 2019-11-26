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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أستون فيلا يحقق فوزه الرابع في غياب الثنائي المصري الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، فوزا هاما على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب "فيلا بارك"، فى ختام الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي الممتاز.

Advertisements وجلس الثنائي الدولي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء الفيلانز من بداية المباراة وحتى نهاية اللقاء حيث أجرى المدرب تغييرا وحيدا. وتقدم كونور هوريهان بالهدف الاول لأستون فيلا فى الدقيقة 32 قبل أن يضيف أنور الغازي الهدف الثاني في الدقيقة 36. وبهذه النتيجة يقفز أستون فيلا إلى المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 15 نقطة، بينما يملك نيوكاسل يونايتد 15 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف.

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