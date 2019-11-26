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مليون ريال لكل لاعب فى الهلال السعودى بعد التتويج بلقب أبطال آسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليون ريال لكل لاعب فى الهلال السعودى بعد التتويج بلقب أبطال آسيا

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

مليون ريال لكل لاعب فى الهلال السعودى بعد التتويج بلقب أبطال آسيا

متابعات_الخليج 365

ينتظر لاعبو نادى الهلال  السعودى مكافآت ضخمة بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا ومشاركتهم فى كأس العالم للأندية التى سوف تقام الشهر المقبل.

 

وتوج الهلال السعودى بطلاً لمسابقة دورى أبطال آسيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على أوراوا اليابانى بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب "سايتاما 2002" فى "إياب" النهائى.

 

قالت مصادر لصحيفة " "، أن كل لاعب سوف يحصل على مليون ريال سعودى مكافأة من إدارة النادى وفقا للئحة الفريق التى تعديلها فى بداية الموسم الحالى.

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وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل فى مقدمة مستقبلى لاعبى الهلال لدى وصولهم إلى العاصمة السعودية "الرياض".

 

كانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين بالعاصمة السعودية "الرياض" انتهت بفوز الهلال بهدف دون مقابل، ليتفوق الهلال في مجموع مباراتى الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل.

 

وجاء هدف الهلال الأول عن سالم الدوسري في الدقيقة 74، بعدما انطلق سيباستيان جيوفينكو فى الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية إلى سالم الدوسرى ليحولها دون مضايقة فى الشباك، قبل أن يضيف جوميز الهدف الثانى فى الدقيقة 93 من عمر المباراة.

 

وسيلعب الهلال السعودى مع الترجى التونسى يوم 14 ديسمبر المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى قطر.

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