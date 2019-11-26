شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أبطال سابقين.. «طيّرهم» الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

عندما يكون الفريق الأول بنادي الهلال طرفاً في تنافس على لقب ما، حتماً لن يقف في طريقه أي فريق مهما كانت قوته وهيبته وكبرياؤه، فالزعيم الذي ولد بطلاً وسار على ذلك، نجح خلال مشواره الآسيوي في البطولة الكبيرة في إقصاء 5 أندية سبق لها أن ظفرت بلقب دوري أبطال آسيا، دون أن «يرحمها» ويجعلها تواصل مشوارها نحو النهائي للتتويج مرة أخرى.

فخلال دوري المجموعات نجح الأزرق «العالمي» في حرمان فريقي العين الإماراتي والاستقلال الإيراني من إكمال المشوار الآسيوي، وكلا الناديين يملكان لقبين آسيويين، ولم يتوقف الحد عندهما، بل نجح أيضاً ودون رحمة في إقصاء فريق الاتحاد حامل لقبي 2004-2005 وحرمانه من إكمال مشواره الآسيوي خلال مواجهتيهما ضمن دور الثمانية، وفي دور الأربعة نجح في إقصاء فريق السد القطري، إلى أن وصل للنهائي وحرم فريق أوراوا من تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والثانية من أمام الهلال.