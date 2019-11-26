شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يلحق بركب 15 ناديا عربيا لـ«العالمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يبحث الزعيم الهلالي عن تسجيل مشاركة عالمية مميزة بعد أن حقق لقب البطولة المستعصية عليه في 17 سنة الأخيرة، وتأمل الكتيبة الزرقاء في حضور مميز يوازي القيمة الفنية التي ظهر عليها العين الإماراتي بعد تحقيقه النسخة الماضية لإنجازٍ عربيٍ بوصوله للمباراة النهائية قبل أن يخسر من ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4ـ1.

الوصول الهلالي للبطولة العالمية للمرة الثانية في تاريخه، إذ تمكن من التأهل للبطولة 2001 التي تم إلغاؤها من قبل (الفيفا)، بسبب إفلاس الشركة الراعية. وستقام البطولة القادمة في منتصف شهر ديسمبر القادم.

Advertisements

يعد الهلال صاحب الرقم 15 من بين الأندية العربية، إذ سبقه ناديا النصر والاتحاد السعوديان، والعين والجزيرة والوحدة وشباب الأهلي من الإمارات، إضافة إلى أندية الرجاء والمغرب التطواني والوداد من المغرب، والأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري والسد القطري والنجم الساحلي والترجي التونسيين. ويعتبر الأهلي المصري أكثر الفرق العربية مشاركة في البطولة بواقع خمس مشاركات، ويسجّل الحضور الأبرز في البطولة للعين الإماراتي والرجاء المغربي بوصولهما إلى النهائي في عامي 2018 و2013. ونشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الأول تقريره عن وصول الهلال إلى البطولة العالمية، معلناً اكتمال عقد الفرق المتأهلة للبطولة الحالية.

وقال «فيفا»: «انتقم الهلال لخسارته قبل عامين من أمام نفس الفريق، وحقق اللقب الآسيوي، وسيواجه بطل أفريقيا الترجي الرياضي التونسي يوم 14 ديسمبر القادم».

وتفاعلت جماهير الزعيم كثيراً مع إحدى تغريدات الحساب الرسمي للنادي الذي قال فيها: «الهلال يعلن من الملعب تأهله للمرة الثانية إلى كأس العالم»، إذ وجدت أكثر من 26 ألف ريتويت وأكثر من 2000 تعليق و15 ألف إعجاب، التي جاءت إشارة إلى وصول الفريق للمرة الثانية للعالمية.