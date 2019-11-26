شكرا لقرائتكم خبر عن الشلهوب تاريخي في الألقاب الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

بات قائد فريق الهلال المخضرم محمد الشلهوب أول لاعب في تاريخ القارة الآسيوية يحقق جميع بطولاتها بكل الأشكال والمسميات بعد رفعه لكأس دوري أبطال آسيا أمس الأول في اليابان، بعد فوز فريقه في مباراتي الذهاب والإياب على أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة.

وحقق الشلهوب 4 ألقاب آسيوية مع الهلال هي النسخة القديمة من دوري أبطال آسيا عام 2000 في الرياض على حساب فريق جابيلو الياباني، ثم كأس السوبر الذي حصده على حساب شيميزو الياباني في ذات العام.

وبعد عامين عاد ليحقق الشلهوب كأس الكؤوس الآسيوية عام 2002 التي ألغيث أيضا فيما بعد وتحولت لكأس الاتحاد الآسيوي للدوريات غير المحترفة، ليختم مشواره مع الزعيم بالظفر بدوري الأبطال الآسيوي بنسخته الحديثة، ليكون اللاعب الآسيوي الوحيد الذي جمع 4 ألقاب آسيوية بكل المسميات.