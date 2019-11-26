شكرا لقرائتكم خبر عن الناقور: آسيا ما لها إلا «الزعيم العالمي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق حسن الناقور أن الفريق الهلالي لكأس آسيا، والوصول للعالمية، يسجل باسم الوطن، وتبقى آسيا ما لها إلا الزعيم العالمي.

وثمن الناقور الدعم الكبير لممثل الوطن من قبل القيادة الحكيمة، والاهتمام غير المستغرب من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أمر بأربع طائرات للجماهير من أجل دعم الفريق الهلالي، الأمر الذي يجسد مدى متابعته للرياضة والشباب وحرصه على تحقيق الأندية للإنجازات خارجياً.

وبارك الناقور لجميع محبي الزعيم من رؤساء سابقين وأعضاء شرف ومجلس إدارة وأجهزة إدارية وفنية ولاعبين تحقيق اللقب الآسيوي، مثنياً على الدعم والمساندة من قبل «القوة الزرقاء» ما أثمر هذا الإنجاز القاري.