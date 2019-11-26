شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبنا الوطني يواجه البحرين في «خليجية السلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (الكويت) @sami4086

يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غدا (الأربعاء) مع نظيره البحريني عند الساعة 5:00 مساء آخر مبارياته في الدور التمهيدي للبطولة الخليجية لكرة السلة (16) التي تستضيفها الكويت، والتي على ضوئها ستحدد ترتيب المنتخب في البطولة وتحديد مواجهة المنتخب الذي يلعب معه في الدور نصف نهائي.

المستوى الفني متقارب إلى حد كبير وإن كانت قوة المنتخب السعودي تحت السلة بوجود محمد السويلم ومحمد المرواني والسيطرة على الكرات، بينما منتخب البحرين يتميز بالسرعة والارتداد في نقل الكرات إلى المنطقة الأمامية بسرعة.

وسيفتقد المنتخب السعودي إلى نجمه أيوب هوساوي الذي غادر إلى السعودية لوفاة أخيه الأكبر، وينتظر عودته في الأدوار النهائية.

كما وينتظر وصول رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد غداً لدعم الفريق في مشواره في الأدوار النهائية.