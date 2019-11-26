شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال لـ«الخليج 365» : أوقفوا العنف ضد نجوم الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد رئيس النادي الأهلي السابق عبدالعزيز عبدالعال لـ«الخليج 365» أن ما يشاع حاليا في النادي عن وجود إشكالية كما يصورها البعض، لا يعدو كونه مجرد شائعات وأحاديث لا تمت للحقيقة بصلة، مبينا أن المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز يعتبر رجل المرحلة الحالية و«المنقذ» للنادي، وبالفعل يسعى لتقديم كل ما لديه من أجل استقرار النادي، موضحا أن الرئيس الأهلاوي أحمد الصائغ يدرك أهمية المرحلة الحالية، ولا بد أن يعرف مكانة وقدر الأمير منصور بن مشعل وهو خير من يثمن مجهوداته وحضوره ودعمه ووقفته مع النادي في الفترة الحالية ونتطلع كأهلاويين لوضع مصلحة الكيان والسعي لاستقرار النادي.

وقال عبدالعال:«إن الفريق الأهلاوي يسير بشكل جيد في بطولة الدوري، ومنافس قوي على اللقب بإذن الله، ويملك لاعبين كلهم نجوم، ومن الصعب على المدرب جروس تبديل أي لاعب فجميعهم قادرون على تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على البطولات محليا وقاريا في الموسم الحالي».

ووجه الرئيس الأهلاوي السابق رسالة لمن يهمه الأمر قائلا:«إن نجوم الأهلي يتعرضون للعنف في كل مباراة، وكان الله في عون اللاعبين عمر السومة، ودجانيني، وعبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر، وياسر المسيليم، ومحمد العويس الذي تعرض لإصابة بليغة في مباراة الفيصلي الماضية، فإلى متى سيستمر ما يتعرض له نجومنا، وتحديدا المهاجم عمر السومة من ضرب في العديد من المباريات، وأتمنى أن تكون رسالتي وصلت إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المعنية بإيقاف مثل هذا العنف والضرب الذي تعرض له نجومنا في المباريات الماضية».

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وأوضح عبدالعال أن عودة المدرب جروس لتدريب الفريق الكروي كانت في التوقيت المناسب، وتحسب للمشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل وليست مستغربة منه، ولن يتوانى في تقديم كل ما يدعم استقرار الفريق الأهلاوي في المرحلة القادمة.

وأشار الرئيس إلى أن اللاعبين من يصنعون المدربين مع احترامي للمدرب جروس أو غيره من المدربين الآخرين، وشاهدنا أمثلة عدة فالفرنسي زين الدين زيدان حقق مع المنتخب الفرنسي كأس العالم، وقبله العديد من النجوم العالميين أمثال البرازيلي بيليه، والأرجنتيني مارادونا، وأيضا ما قدمه النجمان المميزان أحمد جميل وماجد عبدالله سواء مع المنتخب السعودي أو ناديي الاتحاد والنصر، ولذلك المدرب جروس يملك نجوما في الأهلي تستطيع تقديم وتحقيق ما يتمناه أنصار القلعة الخضراء، متمنيا أن يبعد الله عنهم شر «العنف».

وطالب عبدالعال بجلب مدافع أجنبي جيد يدعم خط الدفاع في الفريق الأهلاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والاستقرار على بقية اللاعبين الأجانب والمحليين.

واختتم الرئيس الأهلاوي السابق حديثه لجماهير النادي بقوله:«أنتم العنصر الفعال والباقي للأهلي وحضوركم ومساندتكم لناديكم ستسهم في تحقيق الفريق للبطولات بمشيئة الله».