شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة دور الـ 32 في «الكأس».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) تسحب اليوم (الثلاثاء) قرعة دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة السادسة مساء بفندق ماريوت - طريق خريص - بإشراف لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومندوبي الأندية المتأهلة لهذا الدور. وستلعب مباريات دور الـ 32 في الفترة من 4-7 ديسمبر القادم، علما بأن الأندية التي تأهلت إلى هذا الدور هي: جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائي، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أحد، الرائد، التعاون، الفيصلي، الشباب.

تسحب اليوم (الثلاثاء) قرعة دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة السادسة مساء بفندق ماريوت - طريق خريص - بإشراف لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومندوبي الأندية المتأهلة لهذا الدور. وستلعب مباريات دور الـ 32 في الفترة من 4-7 ديسمبر القادم، علما بأن الأندية التي تأهلت إلى هذا الدور هي: جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائي، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أحد، الرائد، التعاون، الفيصلي، الشباب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحب قرعة دور الـ 32 في «الكأس».. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.