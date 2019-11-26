شكرا لقرائتكم الاسماعيلي ضيفا على الجزيرة الاماراتي اليوم في البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يدخل فريق الإسماعيلى اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره الجزيرة الإماراتى على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبى ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".





موعد مباراة الاسماعيلى والجزيرة الاماراتى

تقام مباراة الاسماعيلى والجزيرة الاماراتى فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد الإسماعيلية يوم 23 أكتوبر الماضي انتهت بفوز الدراويش بهدفين دون مقابل.

مشوار الاسماعيلى والجزيرة الاماراتى

وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلي بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الاطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.

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ميودراج يطالب نجوم الاسماعيلى بنسيان ثنائية الذهاب

وعكف الجهاز الفني للأسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش منذ وصوله للإمارات على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق الجزيرة، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس ، وطالب المدرب الصربى لاعبيه بضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب محذراً لاعبيه من خطورة الاستهانة بفريق الجزيرة رغم غياب تسعة من نجومه فى اللقاء مؤكداً على ضرورة اللعب بجدية وإنهاء محاولات عودة المنافس للمباراة .

مكافأت البطولة العربية

ويحلم عشاق الإسماعيلى بمواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأصفر.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.