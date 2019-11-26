شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يتألق فى مباراة إسكواش أمام مدافع الأهلي بالجونة "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تألق أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى فى مباراة ممتعة للإسكواش أمام المدافع ياسر إبراهيم زميله فى الفريق الأحمر بعدما ابتعدا عن المشاركة فى مباراة المارد الأحمر أمام الجونة.



أحمد فتحى يتألق فى مباراة إسكواش أمام مدافع الأهلي بالجونة



أحمد فتحى يتألق فى مباراة إسكواش أمام مدافع الأهلي بالجونة

واكتسح الأهلي فريق الجونة في مباراته الأخيرة بالدوري المصري برباعية نظيفة أمس الاثنين ضمن مواجهات الجولة الخامسة المؤجلة منذ أكتوبر الماضي ، و سجل أهداف المباراة ، وليد سليمان " هاتريك" ، وحسين الشحات.

Advertisements

وضمت قائمة لمباراة الجونة الـ22 لاعباً ، كلاً من :محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

وتتوجه بعثة النادي الأهلي إلى تونس صباح اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري المقرر اقامتها على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.