شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان : انتصارات الأهلي تؤثر نفسيا على الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مؤمن سليمان المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك أن انتصارات الأهلي تؤثر على الزمالك نفسيا. وقال مؤمن خلال حوار تلفزيونى: "عدم الالتزام الخططي في الزمالك مسئولية المدير الفني، والفريق عانى من التخبط في توظيف اللاعبين". Advertisements تابع سليمان :" الزمالك قدم آداء عشوائيا أمام إنبي وكان مفاجأة لي خاصة بعد توقف الدوري". أكمل: "انتصارات الأهلي تؤثر في الزمالك نفسيا وهذا أمر طبيعي، لكن الدوري مازال في بدايته، كما أن أكثر ما يعجبني في الأهلي أنه لا ينظر إلى من يواجهه.. الجميع ينفذ المطلوب فقط".

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