شكرا لقرائتكم محمد يحيى: تم الاعداد لحفل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة خلال 14 يوم فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد يحيى رئيس شركة برومو فيجن أنه تم الاستعدادا الى حفل أنطلاق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال 14 يوم فقط قبل أنطلاق البطولة . وأوضح محمد يحيى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه لم يغادر الاستاد لمدة 9 أيام متتالية قبل أنطلاق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى أقيمت فى ستاد القاهرة الدولى لاظهار الحدث بشكل مختلف . Advertisements وأشار محمد يحيى أن جميع العناصر المشاركة فى تنظيم الحفل تمكنت من الظهور بشكل جيد و أثبات أن جميعهم على قدر المسئولية . وتمكن المنتخب الأولمبى المصرى من حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة عقب الفوز على نظيرة كوت ديفوار فى المباراة النهائية نتيجة هدفين مقابل هدف وتحقيق البطولة لاول مرة فى تاريخ الفراعنة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد يحيى: تم الاعداد لحفل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة خلال 14 يوم فقط... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.