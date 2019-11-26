شكرا لقرائتكم أحمد عصام يكشف طريقة اطلاق الالعاب النارية فى أفتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عصام قائد أوركسترا الألعاب النارية أن العرض الذى قدمة خلال حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة يقوم عن طريق البيانو الخاص بيه و الذى ظهر على أرض ستاد القاهرة .

وأضاف أحمد عصام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن عروض الألعاب النارية يقوم بنشره على مستوى العالم ويوجد معارض كبرى يتم تحضيرها من قبل بعض الفرق الخارجية .

تفوق الفنان أحمد عصام على نفسه بعد تصميم عرض ختام بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 ،التي استضافتها مصر في الفترة من 8 الى 22 نوفمبر الجاري، حيث شهد عرض حفل الختام اشادة الجميع سواء داخل مصر أو بين ممثلي الاتحاد الافريقي والدولي لكرة القدم.

وصمم أحمد عصام أيضاً عرض حفل افتتاح البطولة والذي خرج أيضاً بشكل رائع، الأمر الذي وضع عليه حملاً ثقيلاً قبل تصميم والإشراف على عرض الختام، إلا أنه نجح في المهمة بإمتياز واستطاع أن يقدم عرض لا يقل عن عرض الافتتاح ونال ايضا اشادة الجميع.

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وأشرفت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي على حفل الختام والذي شهد أيضاً مشاركة السوبر ستار تامر حسني بأغنية جيل جديد، حيث نجحت الشركة الرائدة في مجال التسويق الرياضي في توفير كل سبل النجاح للحفل الذي ساهم بشكل كبير في انجاح البطولة.

ويعد أحمد عصام واحد من أفضل مصممي عروض الألعاب النارية ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم، من خلال استخدام أحدث الأساليب وادخال التكنولوجيا المتقدمة، ليضاهي أفضل العاملين في هذا المجال عالمياً.

وتمكن المنتخب الأولمبى المصرى من حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة عقب الفوز على نظيرة كوت ديفوار فى المباراة النهائية نتيجة هدفين مقابل هدف وتحقيق البطولة لاول مرة فى تاريخ الفراعنة .