منتخب الشاطئية يفوز على روسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتخب الإمارات أمس الأول فوزاً مهماً هو الأول له بمونديال الشاطئية على روسيا بنتيجة 4 -1 على ملعب لوس بيناندي في أسونسيون بدولة الباراجواي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم للكرة الشاطئية. وبهذا الفوز يتجدد أمل الإمارات في التأهل للدور ربع النهائي في حال الفوز بالجولة الثالثة.

سجل الأهداف كل من محمد الجاسمي، وعلي محمد وهشام منتصر من ضربة جزاء ووليد بشر، في حين أحرز أرتور بابوروتناي هدف روسيا الوحيد.. وشهدت المباراة الثانية بنفس المجموعة فوز السنغال على بيلاروسيا 7 /‏ 2 .

وبذلك يصبح رصيد منتخبنا 3 نقاط متساوياً مع روسيا ومع بيلاروسيا التي فازت في الجولة الأولى على منتخبنا 5 /‏ 1، ومع السنغال التي وضعت نفسها في صدارة المجموعة بفارق الأهداف بعد فوزها الكبير على بيلاروسيا بالجولة الثانية.