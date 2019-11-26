منتخب الإمارات يبـدأ مشـواره في «خليجي 24» بمواجهة اليمن اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في بطولة «خليجي 24» التي تقام بالدوحة، بمواجهة المنتخب اليمني في التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل (العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات)، وتأتي المباراة ضمن مواجهات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب الإمارات واليمن كلاً من العراق وقطر.

يبحث منتخبنا الوطني عن لقبه الثالث في النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج، بعد أن سبق له التتويج باللقب للمرة الأولى في «خليجي 18» بالإمارات في عام 2007، وكرر فوزه باللقب مرة أخرى في نسخة عام 2013 بالبحرين في «خليجي 21».

وأكمل منتخبنا الوطني تحضيراته من خلال معسكر إعداد داخلي بدبي، شارك فيه 28 لاعباً قبل أن يختار المدير الفني القائمة النهائية التي ضمت 24 لاعباً غادروا مع المنتخب إلى الدوحة صباح أمس، حيث خاض الأبيض تدريبه الأخير، والذي وضع من خلاله الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على تشكيلة المباراة.

وركز الجهاز الفني خلال فترة الإعداد على وضع استراتيجية فنية محكمة تمكن الأبيض من خوض غمار البطولة التي يؤدي فيها ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات خلال أسبوع واحد، حيث يبدأ بلقاء اليمن، ثم يواجه العراق في ال 29 من الشهر الجاري، ويلعب أمام المنتخب القطري في الثاني من ديسمبر المقبل.

وحرص الجهاز الفني على عقد لقاءات جماعية وفردية مع اللاعبين، تم خلالها شرح كافة التفاصيل الفنية، وتوزيع المهام مع التشديد على ضرورة الالتزام والأداء بقوة وتركيز طوال التسعين دقيقة لضمان انطلاقة قوية في البطولة، كما أجرى الجهاز الفني دراسة للمنافس للوقوف على مواطن الضعف والقوة، ووضع الخطة المناسبة لتحقيق الهدف المنشود.

وشهدت قائمة المنتخب عودة عدد من الوجوه التي يتوقع أن تعزز التشكيلة، ومن بينهم مدافع شباب الأهلي محمد مرزوق، ولاعب العين أحمد برمان بعد تعافيه من الإصابة، إضافة إلى ماجد سرور.

وتضم القائمة النهائية للمنتخب 24 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، عادل الحوسني،سالم راشد، محمد مرزوق، خليفة النوبي، يوسف جابر، الحسن صالح، حمدان الكمالي، محمد برغش، أحمد برمان، طارق أحمد، عبدالله رمضان، إسماعيل الحمادي، بندر الأحبابي، خليل الحمادي، ماجد سرور، محمد العطاس، علي صالح، جاسم يعقوب، خلفان مبارك، أحمد خليل، علي مبخوت.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني وصلت إلى الدوحة، صباح أمس، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة إلى جانب أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

وعُقد ظهر أمس الاجتماع الفني الخاص بالبطولة بحضور مسؤولي اللجنة المنظمة، وممثلي كافة المنتخبات المشاركة، حيث تم استعراض اللائحة الخاصة بالبطولة، وتسليم القوائم النهائية للمنتخبات إلى جانب اعتماد ألوان قمصان المنتخبات في مباريات دور المجموعات، وسيخوض منتخبنا مبارياته بدور المجموعات باللون الأبيض الكامل.

وتقام البطولة في الفترة من ال 26 من نوفمبر إلى ال 8 من ديسمبر بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم وصولاً إلى المباراة النهائية.

وأكد الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني جاهزية الأبيض لمواجهة اليمن اليوم ضمن الجولة الأولى للبطولة، مشيراً إلى أن كافة اللاعبين في أتم الجاهزية لهذه البطولة المهمة.

وقال مارفيك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور حشد من وسائل الإعلام المختلفة: أن الأبيض سيلعب من أجل تحقيق الفوز الذي سيمنح الفريق دفعة قوية من أجل المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور نصف النهائي، مؤكداً ثقته باللاعبين في تقديم المستوى الذي يؤهلهم لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وقال مارفيك: في الأسبوع الماضي خضنا مباراة فيتنام بالتصفيات وبعدها بدأنا استعداداتنا للمباراة الأولى في هذه البطولة، وعملنا بشكل جاد وشاق، ولكننا الآن مستعدون للبطولة.

وعما إذا كانت البداية أمام المنتخب اليمني فرصة جيدة لتحقيق نتيجة جيدة في أولى مبارياته بهذه البطولة، وما إذا كان سيلعب بدون ضغوط عليه، قال فان مارفيك: لا توجد أي ضغوط، لدينا الخبرة، وهي المباراة الأولى في البطولة، وهي الأهم رغم علمنا المتأخر بمشاركتنا في البطولة.

وأضاف: لعبنا جيداً أمام فيتنام، وعانينا سوء الحظ، ولعبنا جيداً أمام ماليزيا وإندونيسيا قبل هذه المباراة،أحياناً لا أكون راضياً عن الأداء، ولكن مباراة فيتنام كانت من أفضل المباريات، لدينا العديد من اللاعبين الشبان وهو تحدٍّ كبير نسعى لإعداد وتطوير هذا الفريق.

وعن غياب عمر عبد الرحمن (عموري) نجم المنتخب للإصابة، وما إذا كان أعد البديل، قال فان مارفيك: أثق بكل اللاعبين، ومررت بمثل هذه المواقف من قبل بتعرض اللاعبين للإصابة، أو غيابهم لأي سبب، ولكن ثقتنا كبيرة بجميع اللاعبين.

وعن الاستعانة بعدد كبير من اللاعبين الشبان في الفريق حالياً، قال فان مارفيك: عندما تقرر تطوير المنتخب، يكون عليك في بعض الفترات إنعاش الفريق بعدد من اللاعبين الشبان. اللاعبون الجدد لديهم المهارات والإمكانات الكافية لينضموا إلى المنتخب الأول كما شاهدنا من قبل.

ولدى سؤاله عن المباراة التالية أمام العراق، ورأيه في مستوى المنتخب العراقي، قال فان مارفيك: إنه لن يتحدث عن المباراة التالية، لأن كل تركيزه حالياً ينصب على مباراة اليمن.

حمدان الكمالي: جاهزون للتحدي

Advertisements



أكد حمدان الكمالي لاعب منتخبنا الوطني، أنه وزملاءه في الفريق يحرصون على تقديم بطولة قوية في كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24) من أجل إسعاد الشعب الإماراتي، مؤكداً أن جميع الفرق لديها فرصة للفوز باللقب في هذه النسخة.

وقال الكمالي: المنتخب ليس غريباً على بطولات كأس الخليج، كل منتخبات البطولة مرشحة للفوز باللقب، وكلها جاهزة، حيث تخوض الفرق المختلفة البطولة بعدما شاركت في بعض مباريات تصفيات المونديال،وإنه يشكر المدرب لأنه أعاده إلى مستواه الحقيقي

وعن رؤيته لفرص الفريق قال: جاهزون للتحدي، هذه البطولة مهمة لنا وكل فريق يأمل في الفوز بلقبها. نفكر في كل مباراة على حدة. شاهدنا المنتخب اليمني في تصفيات المونديال ووجدنا التطور في مستواه ونعمل على تقديم أداء جيد لإسعاد الجماهير. فريقنا يضم الآن عدداً من اللاعبين الشبان، والبطولة فرصة جيدة لهم.



حسن سهيل: نتطلع إلى انطلاقة جيدة



أعلن الدكتور حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني الأول جاهزية الأبيض لبداية البطولة، والتي يستهلها بمواجهة المنتخب اليمني، مبيناً أن الجميع يتطلعون إلى انطلاقة قوية للمنتخب في هذه البطولة المهمة، متمنياً أن يوفق اللاعبون في تقديم المستوى المأمول، وتحقيق فوز يسهم في رفع الروح المعنوية ويضاعف ثقتهم بأنفسهم.

وتحدث مشرف المنتخب عن التحضيرات التي سبقت البطولة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني حرص خلال فترة التجمع الداخلي على مواصلة عمله في تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ليكونوا قادرين على تحمل ضغط المباريات المتتالية.

ولفت حسن سهيل إلى أن الأبيض سيؤدي ثلاث مباريات متتالية في غضون أسبوع واحد في مرحلة المجموعات، وفي مواجهة منتخبات قوية، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من التركيز، وتجهيز كل العناصر الموجودة ليكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في المباريات، حيث يحتاج المنتخب إلى جهود كل اللاعبين.

وقال: القائمة النهائية للمنتخب تضم 24 لاعباً، جميعهم في كامل الجاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية، وكلهم رهن إشارة الجهاز الفني، وأي لاعب سيُدفع به في المباراة نثق بأنه سيكون عند حسن الظن.