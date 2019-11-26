شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يعلق رواتب لاعبيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام إيطالية أمس، أن نادي نابولي الإيطالي قرر تعليق أجور لاعبيه عن شهر أكتوبر، ويعتزم تخفيضها بنسبة 25 في المئة، وذلك بعد تمرد اللاعبين على قرار لرئيس النادي في وقت سابق من نوفمبر الجاري.
وأوضحت التقارير أن أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي قرر تخفيض الأجور واتخاذ إجراءات قانونية ضد لاعبي الفريق، لرفضهم تنفيذ قراره بالعودة إلى معسكر الفريق عقب المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ريد بول سالزبورج النمساوي 1 - 1 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وكان دي لاورينتيس قد أصدر تلك التعليمات بعد يومين من الهزيمة أمام روما 1 - 2 في الدوري الإيطالي يوم الثاني من نوفمبر.
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