البطائح يواجه خورفكان ومليحة يقابل النصر الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تتواصل مباريات دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم بمواجهتي البطائح مع خورفكان ومليحة مع النصر ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري العام في نسخته الحادية عشرة وتستكمل مباريات الأسبوع غداً الأربعاء بمباراتي اتحاد كلباء مع الظفرة والحمرية مع شباب الأهلي.

وحول البداية القوية والمثيرة للدوري في نسخته الحادية عشرة أعرب عبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عن تفاؤله بموسم قوي في ظل التصاعد في المستوى الفني الذي عكسته مباريات الدوري وقال: هناك 4 فرق أعلنت عن وجودها بقوة وهي البطائح وشباب الأهلي وخورفكان والنصر، لكن أتوقع عودة قوية للظفرة في حلته الجديدة كفريق يعتمد على مجموعة من العناصر الشابة، فريق دبا الحصن أيضاً مطالب بالعودة القوية لأن هذه الفرق لا ينقصها شيء وكل أمورها تسير على ما يرام وأيضا اتحاد كلباء عليه تدارك الموقف واستعادة مستواه وكذلك مليحة والحمرية يمتلكان مقومات العودة والمنافسة.

وأضاف: نتمنى أن تكون جميع الفرق في القمة وجميع المباريات في أعلى مستوى فني ونتمنى لجميع الفرق المنضوية تحت لواء اللعبة التوفيق ونحن في اللجنة التنفيذية جاهزون لتوفير كل عوامل وأسباب النجاح لجميع الفرق.

ومضى يقول: أتمنى أن تكون جميع الفرق على منصة التتويج وإذا كان هناك فريق احتكر البطولات فهذا دليل على أنه اجتهد ولكن الاحتكار يعني أن هناك خللاً في منظومة الفرق الأخرى.

وعن المنتخبات قال:الأبيض شارك في التصفيات الآسيوية ولم يقصر ويحتاج إلى مزيد من الدعم وسنعمل على توفير كل المتطلبات في الفترة القادمة وسيتم تجهيزه بصورة أفضل، العمل يتواصل بقوة في تطوير المنتخبات والتحكيم ومسابقات الشباب والرجال وخلال الاجتماع المقبل سنعلن عن مفاجأة جديدة بخصوص مسابقات الرجال.

وأضاف: أشكر جميع الأندية المنضوية تحت لواء اللعبة والحكام والمشرفين والمدربين على التعاون الكبير، ثقتنا كبيرة في جميع الفرق في العمل على التطور والتقدم من موسم لآخر.