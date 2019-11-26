شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح في جائزة «البصمة الرياضية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



دعت اللجنة المنظمة المؤسسات والأفراد إلى تقديم الملفات الخاصة بالترشح في الدورة الثانية من الجائزة بداية من اليوم وحتى يوم 23 إبريل 2020 على أن تتم إجراءات التحكيم خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ويتم تسليم الجائزة يوم 18 رمضان المقبل أثناء دورة ند الشبا الرياضية.

وسيكون الترشح لفئة «البصمة الرياضية» متاحاً للأفراد والمؤسسات من خلال إنجازات سبق لها أن حققت نجاحات على المستوى المحلي، ويمكن تقديم الملفات عبر الموقع الإلكتروني لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

ويدور محور التنافس لفئة البصمة الرياضية «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، من خلال المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة وبحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي، كما تم تحديد عدة شروط للترشح للفوز بالبصمة الرياضية، وهي: أن تكون المبادرة المقدمة ذات نفع ملموس للمجتمع وبمخرجات قوية تتوافق مع الجائزة واستراتيجية الدولة، وأن تكون المبادرة موثقة، وتم إنجازها خلال آخر ثلاث سنوات، أو سارٍ تطبيقها خلال فترة الترشح، وأن تكون المبادرة متماشية مع القيم والأخلاق الإنسانية، وقد أسهمت في إثراء القطاع الرياضي، وأن تكون متوافقة مع فلسفة وأهداف الجائزة، أن تكون ذات أثر إيجابي في القطاع الرياضي، وأن تكون المبادرة معترف بها من طرف إحدى الجهات الرسمية، وألا تتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية والرياضية، وأن يكون الفرد أو الجهة المترشحة لم يسبق لهما أن تعرضا لعقوبة من قبل جهة محلية أو دولية، ولا يجوز لمن سبق لهم الحصول على إحدى فئات الجائزة التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث دورات، ويحق لكل جهة أو فرد ممن يرغب في التقدم أن يرسل طلب ترشيح واحداً فقط.

وتعتمد جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني، أدوات ومعايير في تحكيم الأعمال المقدمة عن كل فئة، وهي: أولاً 60% لمحور تقييم الممارسات، مقسمة إلى 20% للجودة والكفاءة، و20% للفاعلية، و20% للإبداع والابتكار، وثانياً: 40% لمحور تقييم النتائج والمخرجات، منها 20% لمعيار الأثر الملموس، و20% للتوثيق.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد كرّم مجموعة «لاند مارك» الفائزة بالدورة الأولى من جائزة «البصمة الرياضية.. قدرات بلا حدود»، حيث سلّم سموه درع الجائزة إلى ميكي جاكتياني، مالك مجموعة «لاند مارك»، تقديراً لجهود المجموعة في التوعية بأهمية الرياضة لمحاربة مرض السكري، إذ تنظم المجموعة منذ عشر سنوات مسيرة سنوية يشارك فيها أكثر من 22 ألف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، وهي المسيرة التي بدأت في دبي، ووصلت إلى دول

فضلاً عن الدعم السنوي من المجموعة لمرضى السكري، من خلال المنظمة الدولية وجمعية الإمارات للسكري، إلى جانب إجراء فحوص وإطلاق حملات توعوية بأهمية ممارسة الرياضة لمواجهة المرض، حيث تنظم مجموعة لاند مارك منذ 10 سنوات مسيرات سنوية يشارك فيها أكثر من 22 ألف شخص للتوعية بأهمية الرياضة لمحاربة السكري. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب الترشح في الدورة الثانية من «جائزة البصمة الرياضية» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات في إطار مبادرات دورة ند الشبا الرياضية تحت شعار «قدرات بلا حدود»، وتهدف إلى تشجيع العمل التطوعي والمساهمة المجتمعية لدعم الرياضة في دبي، وتأتي ضمن فئات جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني».دعت اللجنة المنظمة المؤسسات والأفراد إلى تقديم الملفات الخاصة بالترشح في الدورة الثانية من الجائزة بداية من اليوم وحتى يوم 23 إبريل 2020 على أن تتم إجراءات التحكيم خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ويتم تسليم الجائزة يوم 18 رمضان المقبل أثناء دورة ند الشبا الرياضية.وسيكون الترشح لفئة «البصمة الرياضية» متاحاً للأفراد والمؤسسات من خلال إنجازات سبق لها أن حققت نجاحات على المستوى المحلي، ويمكن تقديم الملفات عبر الموقع الإلكتروني لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.ويدور محور التنافس لفئة البصمة الرياضية «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، من خلال المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة وبحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي، كما تم تحديد عدة شروط للترشح للفوز بالبصمة الرياضية، وهي: أن تكون المبادرة المقدمة ذات نفع ملموس للمجتمع وبمخرجات قوية تتوافق مع الجائزة واستراتيجية الدولة، وأن تكون المبادرة موثقة، وتم إنجازها خلال آخر ثلاث سنوات، أو سارٍ تطبيقها خلال فترة الترشح، وأن تكون المبادرة متماشية مع القيم والأخلاق الإنسانية، وقد أسهمت في إثراء القطاع الرياضي، وأن تكون متوافقة مع فلسفة وأهداف الجائزة، أن تكون ذات أثر إيجابي في القطاع الرياضي، وأن تكون المبادرة معترف بها من طرف إحدى الجهات الرسمية، وألا تتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية والرياضية، وأن يكون الفرد أو الجهة المترشحة لم يسبق لهما أن تعرضا لعقوبة من قبل جهة محلية أو دولية، ولا يجوز لمن سبق لهم الحصول على إحدى فئات الجائزة التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث دورات، ويحق لكل جهة أو فرد ممن يرغب في التقدم أن يرسل طلب ترشيح واحداً فقط.وتعتمد جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني، أدوات ومعايير في تحكيم الأعمال المقدمة عن كل فئة، وهي: أولاً 60% لمحور تقييم الممارسات، مقسمة إلى 20% للجودة والكفاءة، و20% للفاعلية، و20% للإبداع والابتكار، وثانياً: 40% لمحور تقييم النتائج والمخرجات، منها 20% لمعيار الأثر الملموس، و20% للتوثيق.وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد كرّم مجموعة «لاند مارك» الفائزة بالدورة الأولى من جائزة «البصمة الرياضية.. قدرات بلا حدود»، حيث سلّم سموه درع الجائزة إلى ميكي جاكتياني، مالك مجموعة «لاند مارك»، تقديراً لجهود المجموعة في التوعية بأهمية الرياضة لمحاربة مرض السكري، إذ تنظم المجموعة منذ عشر سنوات مسيرة سنوية يشارك فيها أكثر من 22 ألف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، وهي المسيرة التي بدأت في دبي، ووصلت إلى دول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن الدعم السنوي من المجموعة لمرضى السكري، من خلال المنظمة الدولية وجمعية الإمارات للسكري، إلى جانب إجراء فحوص وإطلاق حملات توعوية بأهمية ممارسة الرياضة لمواجهة المرض، حيث تنظم مجموعة لاند مارك منذ 10 سنوات مسيرات سنوية يشارك فيها أكثر من 22 ألف شخص للتوعية بأهمية الرياضة لمحاربة السكري. حمدان بن محمد: شكراً على المشاركة في التحدي وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، في تغريدة نشرها سموه على «تويتر»، الشكر للمشاركين في تحدي دبي للياقة البدنية 2019 الذي أقيم في نسخته الثالثة خلال الشهر الفائت وشهد مشاركة غير مسبوقة من كافة أطياف المجتمع. وقال سموه «شكراً على المشاركة معاً في التحدي».

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