شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الثالث لسباقات جبل علي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «الأب الروحي» لمضمار جبل علي، تعقد اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في المضمار العائلي، المؤتمر الصحفي الثاني لموسم سباقات المضمار الأصفر في الحادية عشرة من صباح اليوم في قاعة المجلس بمبنى الإدارة في مضمار جبل علي، للإعلان عن أسماء الشركات الراعية للسباق الثاني الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، وعدد الخيول المشاركة والجوائز والهدايا التي ستقدم للجمهور والترشيحات الصحيحة.

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