عبد الله الشرقي يشيد بالاتحادين الدوليين لبناء الأجسام والقوة البدنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي بطولة العالم للقوة البدنية والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي وشارك فيها أكثر من 600 مشارك من 60 دولة، وتم تتويج المنتخب الروسي بالمركز الأول لفوزه بأكبر عدد من الميداليات الملونة تلاه المنتخب الأوكراني ثانياً، ثم المنتخب الأمريكي ثالثاً، في فئتي الرجال والسيدات.

وأكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة أسهم بشكل كامل في النجاح المبهر خلال استضافة وتنظيم بطولتي العالم لبناء الأجسام في الفجيرة والقوة البدنية في دبي، وقدم الشكر للهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي وإدارة مجمع حمدان الرياضي وكل الجهات التي أسهمت في النجاح وأشاد بالتعاون المثمر بين اتحاد الإمارات والاتحادين الدوليين لبناء الأجسام والقوة البدنية، وعبر عن سعادته ومجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية لردود أفعال الاتحادين الدوليين لبناء الأجسام والقوة البدنية بأن دولة الإمارات تمكنت من تنظيم نسختين استثنائيتين من جميع الجوانب، مؤكداً أن اتحاد اللعبة سيستثمر ذلك لمزيد من النجاح في المستقبل، وقال إن اللجان المنظمة راعت بشكل أساسي في المونديالين العمل على ترسيخ مبدأ التسامح الذي يميز دولتنا الغالية في أوساط البطولة وهو ما أضاف لمكانة الرياضة الاماراتية بعداً كبيراً أسهم في نجاح المونديال.

وعن النتائج التي حققها لاعبو المنتخب الوطني أوضح الشيخ عبد الله الشرقي أن النتائج كانت جيدة ودعا اللاعبين إلى المزيد من العمل لتحقيق المزيد من النجاحات.