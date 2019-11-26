ثلاثة أندية تتقاسم ألقاب المبارزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بدبي فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة لفئتي الشباب والأشبال تحت 20 و15 سنة والتي استضافتها صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار والتي أقيمت على مدار يومين بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة وعبدالرحمن المليحي مسؤول رياضة المبارزة في نادي الشارقة، وجمهور غفير من محبي لعبة النبلاء بدبي وأولياء أمور اللاعبات الذين حرصوا على الوجود منذ الصباح لتشجيع ومؤازرة أبنائهم.

خصص اليوم الأخير للبطولة لمنافسات الفتيات في 6 مسابقات لأسلحة المبارزة الايبيه «سيف المبارزة» والفلوريه «الشيش» بواقع ثلاث مسابقات لفئة الشباب تحت 20 سنة ومثلها لفئة الأشبال تحت 15 سنة.

وشارك في المنافسات أكثر من 125 لاعباً يمثلون أندية الدولة: وهي بني ياس، والشارقة، والوحدة، ولاعبو مراكز التدريب المتخصصة باللعبة بكل من دبي، والعين، ورأس الخيمة، وأكاديمية MKFA بدبي، ولاعبو المدرسة الإماراتية التابعة لوزارة التربية.

كما شارك بالبطولة لاعبو نادي الكويت الكويتي ولجنة المبارزة العمانية، وحفلت المنافسات بالإثارة والندية من اللاعبين وتقاسم ألقاب البطولة أندية بني ياس والشارقة والمدرسة الإماراتية، ولجنة المبارزة العمانية.

وفي مسابقات فئة تحت 20 سنة فاز باللقب عبدالرحمن أهلي لاعب المدرسة الإماراتية بعد أداء ممتع من اللاعب، وفاز بلقب سلاح الآيبيه عبدالرحمن فتحي لاعب نادي بني ياس، في حين فاز حامد المازمي لاعب نادي الشارقة بلقب السابر، أما في منافسات فئة تحت 15 سنة فقد فاز عبدالعزيز المرزوقي لاعب الشارقة بلقب مسابقة سلاح السابر، وفاز مسعود المهيري لاعب بني ياس بلقب مسابقة الفلوريه، في حين نال الحارث الحارثي لاعب اللجنة العمانية لقب مسابقة سلاح الآيبيه.

وفي ختام البطولة، قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بتهنئة اللاعبين أصحاب المراكز الأولى، وتتويج الفائزين وسط فرحة غامرة من اللاعبين ومسؤولي الأندية، حيث عبر عن سعادته الغامرة بعدد المشاركين بالبطولة غير المسبوق والذي تجاوز 250 لاعباً ولاعبة، وكذلك بالمستوى الفني العالي والمنافسات القوية التي شهدتها البطولة، الأمر الذي يصب في مصلحة اللعبة والارتقاء بها.

وكان اليوم الأول للبطولة شهد حضور طلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الذي أعرب عن سعادته بمستوى اللاعبات المبارزات المشاركات في بطولة الاتحاد للمبارزة واللاتي شاركن في 6 مسابقات مختلفة بأكثر من 130 لاعبة، وهو الأمر الذي يعكس حجم اهتمام الفتيات في الأعمار السنية المختلفة بممارسة رياضة النبلاء.