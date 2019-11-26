اتحاد السباحة يدعم بطولة كلباء المفتوحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة دعم الاتحاد لبطولة كلباء للسباحة المفتوحة على بحيرة كلباء والتي من المتوقع أن تنطلق في يناير المقبل مبينا أن مثل هذه البطولات تثري الساحة الرياضية وتمنح السباحين والرياضيين بشكل عام فرصة جيدة للمشاركة مثل هذه الفعاليات.

وقال: هي فكرة جيدة ومثل هذه البطولات تجد منا كاتحاد كل الدعم، ويجب أن نشيد بهذا العمل وباللجنة المنظمة برئاسة نبيل المزروعي، كما نشكر مجلس الشارقة الرياضي على دعمه للحدث الذي يتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً.

وأضاف: البطولة ستجذب عدداً مقدراً من السباحين حيث تشتمل على أكثر من مرحلة، وهي مبادرة مجتمعية مميزة بمشاركة المواطنين والأخوة المقيمين في الدولة، مثل هذه المبادرات المجتمعية والأنشطة الرياضية لها دور كبير في تعزيز الروابط بين المشاركين، كما أنها تروج للسياحة بشكل مميز.

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وفي سياق آخر توجه سلطان السماحي بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها الكبير لرياضة السباحة من خلال العمل على تطوير الكوادر التدريبية لزيادة قاعدة السباحين في الإمارات، مشيراً إلى أن دورة التضامن الأولمبي للمدربين التي أقيمت بالتعاون بين اللجنة الأولمبية واتحاد السباحة كانت خير دليل على التعاون الكبير بين المؤسستين لمصلحة السباحة في الإمارات.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية نظمت بالتعاون مع اتحاد السباحة دورة التضامن الأولمبي في بداية الشهر الجاري وشارك فيها أكثر من 160 مدرباً ومدربة سباحة من مختلف إمارات الدولة، وأقيمت في مجمع حمدان الرياضي بتواجد المحاضر الأسترالي جون ستاتيس ومدرب المنتخب الوطني أحمد الغيطاني.

وقال السماحي: بدأنا دورتنا الانتخابية وكان أحد الأهداف الرئيسية هو تطوير الكادر التدريبي والاهتمام بالبطولات المحلية وبالفعل خلال السنوات الثلاث الماضية تم تنظيم أكثر من 20 دورة تدريبية منظمة من جمعية المدربين الأمريكية، كما ينظم الاتحاد دورتين سنوياً للحكام المشاركين في تنظيم البطولات المحلية التي أصبحت متنوعة ومنتظمة ولكل الفئات العمرية وهو ما جعل بطولات الاتحاد الهدف الأول لكل الأندية والأكاديميات في الدولة.