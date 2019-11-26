منافسات مثيرة في بطولة «بولينج ذوي الإعاقة السمعية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق لاعبو أندية أصحاب الهمم في حصد الميداليات الملونة؛ بعد منافسة قوية شهدتها بطولة البولينج لمسابقات الفردي والزوجي على مدار يومين لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، والتي احتضنتها صالة خليفة الدولية للبولينج بأبوظبي بمشاركة 25 لاعباً.

ومع ختام مسابقات الفردي، انتزع نادي دبي لأصحاب الهمم المراكز الثلاثة الأولى؛ حيث حلّ طارق شهاب مراد في المركز الأول تلاه زميله وليد محمد وحصل على المركز الثالث أيمن سالم المقبالي، وفي مسابقات الزوجي تصدر منصة التتويج موشحاً بالذهب نادي دبي لأصحاب الهمم بكل من عدنان علي وزميله أيمن سالم ليحتل المركز الثاني يوسف عزيز كرم ووليد خالد رضوان وحل ثالثاً لاعبا نادي أبوظبي: عدنان سيف الجابري ووليد خالد الحمادي.

وقال ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية: «لاعبو البولينج من ذوي الإعاقة السمعية لهم باع وخبرة في مسابقة البولينج ولهم خبرات كبيرة، وبدورنا نعمل على اكتشاف المواهب الجديدة، ونحن نطمح خلال الفترة القادمة لزيادة عدد اللاعبين في شتى أندية أصحاب الهمم بالدولة».

وأشار عبد الله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية بين اللاعبين استطاع من خلالها اللاعبون الحصول على أرقام جديدة وتحسين مستواهم الفني.