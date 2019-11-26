شكرا لقرائتكم خبر عن سلامات أبو سالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض الزميل سعيد المعصم رئيس القسم الرياضي الأسبق بجريدة الاتحاد لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى راشد بدبي لتلقي العناية اللازمة، وباسم كل زملاء المهنة والرياضيين ندعو له بالشفاء وتمام الصحة والعافية. وتجدر الإشارة إلى أن «أبو سالم» من رعيل الرواد الأوائل في الصحافة الرياضية بالإمارات، وأول مواطن يشغل رئاسة القسم الرياضي في صحيفة الاتحاد، وامتدت علاقته بمهنة البحث عن المتاعب لثلاثة عقود تقريباً، أثرى خلالها الحركة الرياضية والإعلامية من خلال الملاحق الخاصة والتغطيات المتميزة لكل البطولات العربية والقارية والدولية.. و«سلامات أبو سالم».

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