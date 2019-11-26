شكرا لقرائتكم خبر عن الدراج المنصور ييتعرض لحادث سير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تعرض أحمد المنصوري، نجم منتخب الدراجات وبطل آسيا في السكراتش، لإصابة في كتفه إثر حادث سير خلال تدريباته استعداداً للبطولة العربية للطريق التي تنطلق الجمعة المقبل في الإسكندرية، وتطلبت إصابته إجراء عملية جراحية وتركيب شريحتين في مستشفى أم القيوين، وهو ما سيؤثر في مشاركته في البطولة، ليخسر المنتخب أحد عناصره المهمة.
وحرص على زيارته للاطمئنان عليه في المستشفى عبد الناصر عمران الشامسي، أمين عام اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات وعبد الكريم الزرعوني، المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونجوم المنتخب الوطني للدراجات.
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