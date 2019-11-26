شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية ناجحة لكوادر الجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس الأول في ضيافة نادي اتحاد كلباء الدورة التدريبية المتقدمة التي شهدت مشاركة 50 دارساً ودارسة من المدربين والإداريين والحكام المشرفين والعاملين على برنامج الأولمبياد المدرسي بأندية الجودو ومراكز التدريب على مستوى الدولة.
وتعد الدورة نتاجاً للتعاون بين وزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وقد تواصلت بإشراف الأكاديمية الأولمبية الوطنية، وحاضر فيها الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الجودو، وتناولت أسس التدريب والتحكيم في رياضة الجودو في ثوبها الحديث، فيما تحدث الدكتور سلام الخطاط، رئيس اللجنة الفنية باتحاد الجودو عن الأسس العلمية لتدريب المراحل العمرية في رياضة الجودو.
وثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو التعاون المستمر بين الاتحاد والأكاديمية الأولمبية الوطنية والأولمبياد الرياضي المدرسي، والذي ساهم في تطوير مختلف المجالات الرياضية، وأفرز العديد من المكاسب الفنية الرياضية والثقافية والمجتمعية، ما ساهم في اتساع قاعدة تلك الألعاب الرياضية التي قدمت العديد من المواهب وهو ما سيسهم في تطوير رياضة الجودو.
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