رابطة المحترفين تعلن مواعيد مباريات دوري الخليج العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، مواعيد مباريات الجولات من الثامنة إلى نهاية الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي، وذلك بعد التعديلات التي طرأت على روزنامة الموسم الرياضي الجاري، بناء على مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج العربي.

وستقام مباريات الجولة الثامنة يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، بإقامة ثلاث مباريات في اليوم الأول، تجمع الأولى فريق خورفكان والظفرة يوم 10 ديسمبر في 6:00 مساء، واتحاد كلباء وعجمان في التوقيت نفسه، ثم تقام مباراة الشارقة وبني ياس في 8:30 مساء نفس اليوم.

وسيشهد اليوم الثاني إقامة أربع مباريات، تقام اثنان منها في السادسة مساء بلقاء حتا والجزيرة، وشباب الأهلي والوحدة، فيما تقام مباراتان في الثامنة والنصف مساء، وتجمع فريقي الوصل والفجيرة، ثم العين والنصر. وستشهد الجولة التاسعة إقامة خمس مباريات في اليوم الأول 15 ديسمبر، ثلاث مباريات منها تقام في السادسة مساء تجمع الظفرة واتحاد كلباء، ثم عجمان والعين، والجزيرة والفجيرة، ثم يلتقي في الثامنة والنصف بني ياس وحتا، والنصر والشارقة، فيما تقام مباراتان في اليوم الثاني للجولة 16 ديسمبر، حيث يستضيف الوحدة فريق خورفكان في السادسة مساء، وتختتم الجولة بلقاء شباب الأهلي والوصل في الثامنة والنصف مساء اليوم نفسه. وستجرى مباريات الجولة العاشرة يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، بإقامة أربع مباريات في اليوم الأول، حيث يتواجه العين والظفرة، ويحل بني ياس ضيفاً على الفجيرة، وذلك في السادسة مساء، وفي الثامنة والنصف مساء يلتقي حتا والنصر، ويستضيف الشارقة فريق عجمان في التوقيت نفسه. وتقام في اليوم الثاني للجولة ثلاث مباريات تجمع فريقي اتحاد كلباء والوحدة، وخورفكان وشباب الأهلي في السادسة مساء، ثم الوصل والجزيرة في الثامنة والنصف مساء.

وستقام الجولة 11 يومي 27 و28 ديسمبر، بعد إقامة الدور 16 من مباريات كأس رئيس الدولة، ويحل الشارقة ضيفاً على الظفرة في السادسة مساء اليوم الأول للجولة، تليه مباراة عجمان وحتا في الثامنة والنصف. وتختتم الجولة بإقامة خمس مباريات، حيث يستضيف فريق خورفكان فريق الوصل في السادسة مساء، ثم النصر والفجيرة، وبني ياس والجزيرة في التوقيت ذاته، وتقام مباراتين في الثامنة والنصف تجمع الأولى شباب الأهلي واتحاد كلباء، ثم الوحدة والعين. وستقام الجولة 12 يومي 1 و2 يناير 2020، ويشهد اليوم الأول لقاء الجزيرة والنصر، ثم اتحاد كلباء وخورفكان، وذلك في السادسة والربع مساء، فيما يواجه الشارقة ضيفه الوحدة في 8:45 مساء. ويلتقي حتا نظيره الظفرة في السادسة والربع مساء الثاني من يناير، ويحل بني ياس ضيفاً على الوصل في التوقيت نفسه. وتختتم الجولة بمباراتي الفجيرة وعجمان، والعين وشباب الأهلي في 8:45 مساء. أما الجولة 13 والأخيرة فتقام يومي 23 و24 يناير 2020، ويستضيف في السادسة والنصف مساء اليوم الأول الوصل فريق اتحاد كلباء، ويحل العين ضيفاً على خورفكان في التوقيت نفسه. وتتواصل مباريات اليوم الأول بلقاء عجمان والجزيرة، ثم النصر وبني ياس، وذلك في التاسعة مساء.

وفي اليوم الثاني والأخير للجولة، يحل الفجيرة ضيفاً على الظفرة، ويستضيف الوحدة فريق حتا، في السادسة والنصف مساء، وتختتم الجولة بلقاء شباب الأهلي والشارقة في التاسعة مساء.