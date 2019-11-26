حلبة ياس تتأهب لاستقبال 60 ألف زائر في الجائزة الكبرى للفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع اقتراب موعد انطلاق سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، والذي يعد جزءاً من مهرجان الفعاليات المتواصلة على مدار خمسة أيام، تواصل حلبة مرسى ياس استعداداتها على قدم وساق لاستقبال 60 ألف ضيف من عشاق رياضة السيارات، 70% منهم قدموا من خارج الدولة، إضافة إلى المئات من مسؤولي الفرق، والضيوف من كبار الشخصيات والمشاهير ووسائل الإعلام الدولية، إلى جانب أفضل سائقي السيارات في العالم.

وتتولى الفرق المتخصصة بأعمال الطلاء العمل على مدار الساعة؛ لوضع طبقة جديدة من الطلاء على المسار البالغ طوله 5.5 كم، باستخدام 4500 ليتر من طلاء «أزرق ياس» و720 ليتراً من الطلاء ذي اللون العاجي، و1440 ليتراً من الطلاء الأحمر، و1440 ليتراً من الطلاء الأبيض. ويتراوح الوزن الإجمالي للطلاء المستخدم لتجديد إطلالة الحلبة ما بين طنين وثلاثة أطنان؛ حيث يتم تطبيق 500 كجم من الطلاء على أطراف مسار الحلبة كل يوم قبل انطلاق الحدث الذي يستمر من 28 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول.

كما حظيت المساحات الخضراء التي تمتد على 88.4 باهتمام خاص؛ حيث تولت فرق البستنة إلى جانب المزارعين زراعة 2.52 فدان من الزهور الموسمية ونباتات الزينة. ويقوم فريق البستنة بزراعة أكثر من 1750 نوعاً مختلفاً من النباتات إلى جانب العناية بما يقارب 886 فصيلة من أشجار النخيل، و529 «أصيصاً»، والتي ستضفي مظهراً بهياً من الألوان الطبيعية والروائح الزكية في حلبة مرسى ياس.

وتقوم الفرق التي تضم خبراء سباقات السيارات إلى جانب مديري الخدمات اللوجستية بتوجيه أساطيل النقل التي تحمل كل ما هو مطلوب لبطولة الفورمولا 2، والجولة الخاصة من سباق الفورمولا 4 الإمارات. وتهدف هذه البطولات لإعداد سائقي المستقبل في عالم الفورمولا 1، مع تحديد حامل لقب بطولة الفورمولا 2 خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، كما تتولى الفرق التقنية وخبراء السلامة فحص كل جزء من الحلبة ضمن الإجراءات المكثفة؛ لضمان سلامة السائقين والفرق والمشاهدين أثناء استمتاعهم بفعاليات سباق الفورمولا 1.