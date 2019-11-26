شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يواجه أتلتيكو وقمة بين الريال وباريس سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أربعة فرق قادرة على حسم تأهلها إلى دور ال16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في اليوم الأول من الجولة الخامسة اليوم الثلاثاء، يتقدمها ريال مدريد الإسباني وجاره أتلتيكو، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيان.

ويسعى ريال مدريد للتأهل عندما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في لقاء قمة الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الأولى وكان الفريق الفرنسي ضمن تأهله في الجولة الماضية بتحقيقه أربعة انتصارات متتالية منها فوز بثلاثية نظيفة على الفريق الملكي بالذات في باريس في مستهل التصفيات.

ويحتاج الميرينغي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13 لقباً) إلى نقطتين من المباراتين الأخيرتين أمام ضيفه سان جيرمان ومضيفه كلوب بروج البلجيكي لضمان تأهله، علماً أن الأخير تعادل معه على أرضه 2-2، في مباراة كان متقدما فيها بهدفين دون مقابل حتى الدقيقة 55.

كما أن تعادل أو خسارة بروج أمام مضيفه غلطة سراي التركي سيطيحان بآمال الفريق البلجيكي ويخرجانه من المنافسة ويمنحان التأهل للفريق المدريدي بغض النظر عن نتيجته، ويحصر المنافسة بين الفريقين على البطاقة المؤهلة إلى «يوروبا ليغ».

ويعوّل زين الدين زيدان المدرب الفرنسي للفريق الإسباني على صحوة لاعبيه في المباريات الأخيرة والنتائج الكبيرة التي حققوها إن على صعيد الدوري المحلي أو في دوري الأبطال.

وفاز ريال في خمس من آخر ست مباريات خاضها، وتعادل مرة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفاً، ولم يتلقوا غير هدف واحد.

ويتألق في صفوف ريال المهاجم المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة برصيد 10 اهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني وأشاد به مدربه بالقول: لا أدري ما إذا كان بنزيمة أفضل لاعب في الدوري حاليا، كل شخص يرى ذلك من زاوية معينة. أنا سعيد من أجله وكل يوم يثبت بأنه لاعب محوري في الفريق.

واعتبر زيدان أن فريقه الآن أفضل مما كان عليه في مباراة الذهاب: بكل بساطة خضنا مباراة معقدة في باريس لكن الامر أصبح من الماضي. لن نلعب للثأر، كل ما نريده هو خوض مباراة جيدة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال، ويحتل كلوب روج المركز الثالث بنقطتين، وغلطة سراي رابعاً بنقطة واحدة.

وتشهد مباريات اليوم عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لمعترك دوري الأبطال من بوابة فريق توتنهام الإنجليزي، بعدما تسلم دفة قيادته خلفاً للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو.

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وسيكون امتحان مورينيو في البطولة الأوروبية سهلاً نسبياً عندما يستضيف أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفوزه في المباراة يمنحه بطاقة العبور إلى ثمن النهائي. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة اليونانية أثينا انتهت بالتعادل 2-2، وهو التعادل الوحيد الذي حققه مقابل ثلاث خسارات.

وسبق لمورينيو أن خاض تجربة دوري الأبطال مع فرق ريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي.وفي المجموعة نفسها، يحل بايرن ميونيخ الألماني صاحب بطاقة التأهل الأولى ضيفاً على النجم الأحمر الصربي على أمل مواصلة مشواره الأوروبي الناجح بتحقيق فوزه الخامس توالياً، علماً أن انتصاره يعني منح بطاقة التأهل لتوتنهام مباشرة.

ويتصدر الفريق البافاري المجموعة برصيد 12 نقطة، أمام توتنهام 7 نقاط، والنجم الأحمر 3 نقاط، وأولمبياكوس نقطة وحيدة.

وستكون نقطة التعادل كافية لفريق مانشستر سيتي من مباراته مع شاختار دانييتسك الأوكراني ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتأهل إلى دور ال16.

ويملك الفريق الإنجليزي 10 نقاط، بفارق خمس نقاط عن كل من شاختار ودينامو زغرب الذي يحل بدوره ضيفاً على أتالانتا الإيطالي الأخير صاحب نقطة واحدة من تعادل تاريخي مع سيتي 1-1 .

ويبدو أن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الذي بات بعيداً 9 نقاط خلف ليفربول وصيفه في الموسم الماضي في الدوري المحلي، بدأ يصب اهتمامه بشكل أكبر على البطولة الأوروبية التي لا تزال خزائنه محرومة منها. ويحوم الشك حول مشاركة هداف سيتي الارجنتيني سيرخيو اغويرو الذي تعرض لاصابة وصفها مدربه بانها خطيرة.

ويطمح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في حسم تأهله من مدينة تورينو أرض فريق يوفنتوس الإيطالي عندما يحل ضيفاً عليه ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتاج الضيوف إلى فوز في عقر دار «السيدة العجوز» لضمان مرافقته إلى الدور المقبل، وإلا فإن عليهم انتظار المرحلة الأخيرة عندما يستضيفون لوكوموتيف موسكو الروسي، وينتقل يوفنتوس إلى ألمانيا لملاقاة باير ليفركوزن.

وحسابياً لا تزال الفرق الثلاثة قادرة على التأهل إلى دور ال16 إلى جانب يوفنتوس صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط.

ويملك أتلتيكو سبع نقاط بفارق 4 نقاط عن لوكوموتيف وباير ليفركوزن.

ويمكن لنتيجة المباراة الثانية التي يستضيف فيها الفريق الروسي نظيره الألماني أن تحسم شكل ترتيب المجموعة بشكل كبير أيضاً حيث إن خسارة أحدهما دون فوز أتلتيكو تحصر المنافسة على التأهل بين الفريق الإسباني والفائز.