الأهلي إلى الصدارة بعد سقوط أول للزمالك









اسماء السيد - تصدر الاهلي ترتيب الدوري المصري لكرة القدم عقب فوزه الكاسح على مضيفه الجونة برباعية نظيفة، مستفيدا من الخدمة التي قدمها لها انبي بالحاقه الهزيمة الأولى بالزمالك بالفوز عليه في الوقت القاتل 2-1 الإثنين.

في المباراة الأولى المؤجلة من المرحلة الخامسة، فرض وليد سليمان نفسه نجما للأهلي بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في مرمى الجونة (10 و42 و49)، فيما أضاف حسين الشحات الهدف الرابع (88).

ورفع الاهلي رصيده في الصدارة الى 12 نقطة من أربع مباريات، وبفارق نقطة عن بيراميدز الثاني مع 11 نقطة من خمس مباريات، ونقطتين عن الزمالك الثالث الذي تلقى الإثنين في افتتاح المرحلة السادسة بهزيمته الأولى من أصل خمس مباريات له حتى الآن.

وتسيد الأهلي الشوط الاول، ونجح في افتتاح التسجيل بعد عشر دقائق من صافرة البداية عبر سليمان من تسديدة قوية مرت من تحت الحارس محمود الغرباوي.

وتحرك لاعبو الأهلي في أرجاء الملعب، ما اربك الفريق المضيف وتوالت الفرص الخطرة على مرمى الغرباوي، فاهدر المهاجم النيجيري جونيور اجايي وحسين الشحات ومحمد هاني، قبل أن يضيف سليمان الهدف الثاني له ولفريقه مستغلا كرة عرضية للشحات تابعها على يمين الغرباوي (42).

وواصل لاعبو الاهلي ضغطهم مع بداية الشوط الثاني، فسجلوا هدفا خاطفا عن طريق سليمان الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف، بعد عرضية من عمرو السولية تخطت حارس الجونة وحولها رأسية في المرمى الخالي (49).

وبعد الهدف الثالث هدأ ايقاع المباراة، ونشط لاعبو الجونة في محاولة لإحراز هدف حفظ ماء الوجه، فتصدى حارس الأهلي محمد الشناوي لرأسية محمد ناجي "جدو" وتسديدة للبديل اسلام محارب، الا أن الشحات استغل احدى هجمات الفريق الضيف ليختتم المهرجان التهديفي بعد كرة عرضية من البديل وليد ازارو وتسديدة على يسار الغرباوي (88).

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وفي المباراة الثانية، مني الزمالك بخسارته الاولى على يد أنبي 1-2 بهدف في الوقت القاتل على ملعب السلام في افتتاح المرحلة السادسة.

وتقدم انبي منذ الدقيقة الأولى عبر محمد بسيوني، قبل أن يعادل الزمالك عبر محمود علاء (42 من ركلة جزاء).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حين خطف محمد شريف هدف الفوز القاتل لانبي الذي جمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط، في حين تقدم هو الى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد تحقيقه الفوز الاول له هذا الموسم.

ملخص مباراة الأهلي والجونة:

ملخص مباراة الزمالك و إنبى: