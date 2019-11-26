كرة سلة.. الزمالك يطالب بإعادة مباراة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن نادي الزمالك تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة السلة ضد طاقم حكام مباراة الفريق الاتحاد السكندري، مطالبًا بإعادة المباراة التي انتهت بخسارته.
وكان الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك خسر أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 94-91 مساء الإثنين، في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط.
وجاء بيان الزمالك عبر موقعه الرسمي كالتالي:
يتقدم نادي الزمالك باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة السلة ضد طاقم حكام مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري وذلك للمطالبة بإعادة المباراة.
ولجأ الزمالك للسبل القانونية ودفع رسوم الاحتجاج 3000 جنيه وأيضًا مقدما فيديو يفيد صحة موقفه في المباراة.
وتعود الواقعة لاحتساب حكام الطاولة نهاية الهجمة للزمالك بعد مرور 14 ثانية فقط رغم أن الزمن القانوني للهجمة 24 ثانية وفقا للوائح اللعبة.
وكانت تشير النتيجة وقتها لتقدم الزمالك 89/88 وهو ما يؤكد تقارب النتيجة، واعترض الزمالك لحكم الملعب الذي أكد أن قرار الوقت هو مسؤولية حكام الطاولة.
ويستند الزمالك لقوانين اللعبة بإعادة المباراة في ظل إمكانية تعديل النتيجة مع الوقت المتبقي منها.
وأكد أحمد عادل عبد الفتاح، عضو المجلس، أن الاحتجاج في صالح الزمالك لحدوث خطأ فني يستوجب إعادة المباراة.
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