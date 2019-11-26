محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: ابتعد فريق استون فيلا خطوة مهمة عن دائرة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) اليوم الاثنين في ختام الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي. وظل الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء ليشاهدان فوز أستون فيلا دون المشاركة في الشوط الثاني. وتقدم كونور هوريان بهدف لاستون فيلا في الدقيقة 32 وبعد أربع دقائق فقط أضاف أنور الغازي الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 14 نقطة في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل صاحب المركز الـ14.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحت أنظار تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يعبر نيوكاسل في بريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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