تقارير: الأهلي يواجه الهلال السعودي برعاية تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت تقارير صحفية سعودية أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن أن الأهلي سيواجه الهلال السعودي في مباراة تكريمية.
وأفادت شبكة قنوات الرياضية السعودية أن تركي آل الشيخ أعلن عبر الديوانية إقامة حفل اعتزال لنجم الهلال السابق "طارق التايب".
وأضافت عبر حسابها على تويتر أن حفل اعتزال "طارق التايب" سيجمع بين الأهلي المصري والهلال السعودي.
الهلال السعودي تُوج الأحد بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب 19 عاما، بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالنهائي بنتيجة (3-0) على أوراوا الياباني.
يُذكر أن الأهلي سبق له التواجد في السعودية خلال شهر فبراير للعام الماضي 2018 ليشارك في مباراة اعتزال فؤاد أنور أمام فريق الشباب السعودي.
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