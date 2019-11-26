بالصور والفيديو .. تفاصيل شجار شيكابالا ومشجع المقصورة بعد الهزيمة من إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود بكار:

نشب شجار بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك وأحد مشجعي النادي الأبيض عقب نهاية مواجهة إنبي.

وخسر الزمالك من إنبي 1-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام مساء الإثنين، بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ووفقاً لمراسل الخليج 365 فإن المشجع الذي تواجد في المقصورة الرئيسية طالب شيكابالا بالاعتزال فور نهاية المباراة ليرد قائد الزمالك بالهجوم على المشجع لتشتعل الأزمة.

وتراشق المشجع وشكيابالا بالألفاظ ليتدخل الجهاز الفني ولاعبي الزمالك وقاموا باصطحاب اللاعب لغرفة الملابس.