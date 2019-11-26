ملف الإثنين..تعليق مرتضى على خسارة الزمالك..وتفاصيل شجار شيكابالا ومشجع المقصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

أول تعليق لأبو تريكة بعد اختياره سفيراً لمونديال قطر 2022

توجه محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر بالشكر إلى اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 بعد اختياره سفيرا للبطولة

سيد عبدالحفيظ: سبق لنا الفوز على الزمالك في الجونة بالأربعة

ذكّر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بفوز الفريق الأحمر على الزمالك في استاد الجونة بعد انتصاره على الجونة برباعية نظيفة في بطولة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الإثنين.

بالتخصص.. حلمي طولان يسجل سادس انتصاراته على الزمالك

سجل حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، انتصارًا جديدًا له على الزمالك بعدما قاد الفريق البترولي إلى تحقيق أول فوز بالدوري هذا الموسم على حساب الأبيض بنتيجة (2-1) في الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أول تعليق من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن غضبه من خسارة الفريق الأبيض على يد إنبي في الوقت القاتل بنتيجة (2-1)، مؤكدًا أنه سيتخذ موقفًا تجاه اللاعبين المتمارضين.

الهزيمة الثالثة لميتشو .. 7 أرقام سلبية للزمالك بعد الهزيمة الموجعة من انبي

لم تقتصر هزيمة الزمالك على فقد ثلاث نقاط هامة في صراع على بطولة الدورى المتاز بل امتدت لخسائر أخرى قد تعصف بالجهاز الفني للفريق الأول.

رقم تاريخي للأهلي في الطائرة.. الفوز الـ 100 على التوالي بمختلف المسابقات

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حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي فوزا على حساب فريق سموحة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

أبو تريكة ووائل جمعة ينضمان لسفراء مونديال قطر 2022

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم 2022 عن انضمام عدد من أبرز نجوم الكرة العربية لقائمة سفراء المونديال، والتي تضم عددًا من النجوم العالميين وأبرزهم تشافي هيرنانديز أسطورة فريق برشلونة الإسباني والنجم الكاميروني صامويل إيتو.

انتصار قاتل.. إنبي "الجريح" يلحق بالزمالك أول هزيمة

حقق إنبي انتصارا قاتلا على الزمالك بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام مساء الإثنين، بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحقق أقوى انطلاقة هجومية في الألفية الحالية

حقق النادي الأهلي أفضل انطلاقة في الدوري المصري في الألفية الحالية، وذلك بعدما نجح في تسجيل أربعة أهداف بشباك الجونة، بالجولة الخامسة من الموسم الجاري.

"هاتريك" وليد سليمان يقود الأهلي لعبور الجونة.. وخطف الصدارة من بيراميدز

حقق فريق الأهلي فوزا على نظيره الجونة، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 5 بالدوري المصري الممتاز.

ستاد القاهرة يعود للظهور.. اتحاد الكرة يكشف عن مواعيد وملاعب دور الـ32 لكأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مواعيد مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



بالصور والفيديو .. تفاصيل شجار شيكابالا ومشجع المقصورة بعد الهزيمة من إنبي



نشب شجار بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك وأحد مشجعي النادي الأبيض عقب نهاية مواجهة إنبي.